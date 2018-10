Bertens over top-10: ’Een mijlpaal die niemand me meer afpakt’

Bertens maakt maandag namelijk voor het eerst in haar carrière deel uit van de toptien van de wereldranglijst. 22 jaar geleden was Brenda Schultz-McCarthy de laatste Nederlandse speelster bij de beste tien speelsters van de wereld.

„Dit is weer een mijlpaal die niemand me meer afpakt”, vervolgt een trotse Bertens. Ze heeft haar primeur te danken aan haar indrukwekkende prestaties van de afgelopen maanden en een beetje aan Qiang Wang. De Chinese schakelde Arina Sabalenka uit in de kwartfinales van het WTA-toernooi in Peking. Sabalenka had bij een toernooizege roet in het eten van Bertens kunnen gooien. Bertens ging er zelf in de derde ronde uit.