Verstappen: ’Dit was de beste beslissing’

„Je moet optimaal profiteren als anderen fouten maken en dat hebben we gedaan. Dit was de beste beslissing”, reageerde Verstappen. Ferrari koos aanvankelijk juist voor banden met profiel en zag in dat hij daarmee op de toen nog droge baan van Suzuka geen schijn van kans had. Viervoudig wereldkampioen Vettel wisselde snel naar de gladde banden, maar het was te laat. In de regen kon hij op het natte asfalt de bochten niet meer houden.

„Het asfalt hier ziet er al snel nat uit als het een beetje heeft geregend, terwijl het dan nog droog genoeg is”, aldus Verstappen tegenover Ziggo Sport. „Ik heb nu grote kans zondag ook op het podium te finishen.”

Weinig grip

Verstappen stelde vrijdag na de trainingen dat zijn Red Bull te weinig grip had. De 21-jarige Limburger liet zaterdag toch verbetering zien met de vierde tijd. Toch waren er nog steeds problemen met de motor, zo stelde hij. ,,Het is niet optimaal, maar ik zeg er verder niks over, anders krijgen we weer drama.''

Zijn ploegmaat Daniel Ricciardo kon door een haperende motor in zijn Red Bull de kwalificatierace niet afmaken. De Australiër bleef steken op de vijftiende tijd. Lewis Hamilton veroverde in zijn Mercedes de pole position. De Grand Prix van Japan begint zondag om 07.10 uur (Nederlandse tijd).

