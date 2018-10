’Treurig dat Ajax eigen spitsen niet kan opleiden’

„We moeten de club zo langzamerhand dankbaar zijn voor alle punten, die het Europees binnenharkt. Nu weer vier punten in de Champions League terwijl PSV op nul staat en in de Europa League de clubs zelfs helemaal ontbreken. Na een moeizaam begin trok Ajax brutaal het initiatief naar zich toe. Op een voetballende manier zoals we graag zien in Nederland”, schrijft Kieft.

„Uiteindelijk heeft trainer Erik ten Hag daarvoor wel enkele aanpassingen gedaan, al zal hij dat ongetwijfeld niet willen toegeven”, vervolgt Kieft. „Dat laatste is uiteraard cynisch bedoeld, want hij zou PSV nog steeds op de manier bestrijden waarop het faliekant mis ging bij Ajax.”

Dat Ten Hag tegen Bayern München (1-1) achterin koos voor twee verdedigers – Matthijs de Ligt en Maximilian Wöber – verbaasde Kieft niet, maar het was volgens hem wel gedurfd om Klaas-Jan Huntelaar te laten vallen en met Dusan Tadic in de spits te spelen. „Tegenover de voldoening over de Nederlandse manier van spelen door Ajax stond het gegeven dat alle aanvallers van buitenlandse afkomst waren. Ajax is dus nog altijd niet in staat om zijn eigen spitsen op te leiden en klaar te stomen voor het niveau Champions League. Een treurige constatering.”

Lees ook de volledige column van Wim Kieft: ’Vooral clichés Van Bommel’