McGregor agressief tijdens stare down

Tijdens de laatste stare down in aanloop naar het titelgevecht van zaterdag liet de Ierse MMA-vechter zich even helemaal gaan.

Bekijk ook: Ali maatje te groot voor McGregor

The Notorious sloeg op het moment dat hij en zijn tegenstander Khabib Nurmagomedov elkaar diep in de ogen keken met twee handen de uitgestoken linkervuist van zijn Russische rivaal naar beneden.

Even later toen de twee door beveiligers uit elkaar werden gehouden, probeerde McGregor nog een trap uit delen, maar de de vechtersbaas miste zijn doel.

Khabib Nurmagomedov Ⓒ AFP

McGregor en Nurmagomedov strijden zaterdag in de T-Mobile Arena in Las Vegas om de lichtgewichtitel. De Rus is de regerend kampioen.

McGregor was hiervoor in het bezit van de kampioensgordel, maar moest die eerder dit jaar inleveren omdat hij te lang aan de zijlijn had gestaan.

Bekijk ook: De wil van McGregor is wet