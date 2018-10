Belgische wielrenner (23) overleden

Volgens teambaas Frédéric Amorison is Duquennoy overleden aan een hartstilstand. „Woensdag zag ik hem nog en was alles in orde. Dit is verschrikkelijk”, aldus Amorison in gesprek met het Belgische RTBF.

Voor Amorison komt het overleden van Duquennoy als een totale schok. „Tijdens de onderzoeken in aanloop naar het seizoen hebben we nooit iets abnormaals gevonden.”

Duquennoy kwam drie dagen geleden nog in actie tijdens de Münsterland Giro, die werd gewonnen door Sunweb-renner Max Walscheid. John Degenkolb werd tweede. Duquennoy reed de koers niet uit.

„Jimmy was een joviale, vriendelijke en open jongen. Het hele team heeft z’n diepste medeleven betuigd aan de familie en vrienden van Jimmy. Rust in vrede, Jimmy”, stelde de WB Aqua Protect Veranclassic in een statement op Facebook.

In maart, tijdens Parijs-Roubaix, overleed de Belgische wielrenner Michael Goolaerts eveneens aan een hartstilstand. Ook hij werd slechts 23 jaar oud.

Eerder deze week besloot het 20-jarige Franse talent Tanguy Turgis nog te stoppen met wielrennen vanwege hartproblemen.