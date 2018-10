Renault drijft Ricciardo tot wanhoop

De Red Bull-teamgenoot van Max Verstappen reageerde furieus toen duidelijk werd dat hij vanwege problemen met zijn motor niet meer in actie kon komen. Met zijn helm nog op begon hij een stevig potje te schelden.

„Ik ben inmiddels weer wat afgekoeld, maar het is erg lastig om rustig te blijven. Ik word hier echt heel boos om”, stelde Ricciardo, die zondag vanaf de teleurstellende vijftiende plek moet starten, naderhand.

„Ik voelde en hoorde dat het niet goed zat”, verduidelijkte hij. „Ik heb de problemen direct gemeld, waarna het team me vertelde dat ik snel naar de pit moest komen. We hebben de auto nog proberen te starten, maar het lukte niet meer. Er zat duidelijk iets klem.”

Verstappen had ook problemen met zijn motor, maar zette desondanks de derde tijd neer. „Het is niet optimaal, maar ik zeg er verder niks over, anders krijgen we weer drama”, bleef de Nederlander na afloop diplomatiek.

Verstappen en Honda rijden in 2019 met Honda-motoren, maar Ricciardo is voorlopig nog niet af van Renault. De Australiër stapt volgend jaar over naar het Franse fabrieksteam.

