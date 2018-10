Siem de Jong schiet schitterend raak

De oud-Ajacied schoot in de bekerderby van zijn club Sydney FC met Western Sydney Wanderers FC op fantastische wijze een vrije trap binnen. Van een metertje of dertig krulde de 29-jarige middenvelder de bal over de muur, zo de bovenhoek in.

Het was het tweede doelpunt van de avond. Sydney FC, waar ook oud-AZ’er Jop van der Linden een basisplaats had, won uiteindelijk met 0-3. Ook Trent Buhagiar en Adam Le Fondre vonden het net. Bij Western Sydney Wanders stond oud-Ajacied Roley Bonevacia in de basis.

Door de overwinning plaatste Sydney FC zich voor het derde jaar op een rij voor de finale van de FFA Cup. In 2016 verloor de club in de eindstrijd van Melbourne City, dat toen getraind werd door John van 't Schip. Een jaar later werd tegen Adelaide United revanche genomen.

De Jong vertrok afgelopen zomer van Ajax naar Australië. Gedurende zijn tweede periode slaagde de middenvelder er nooit in om zijn oude niveau te evenaren. De Jong kwam vorig seizoen 21 keer in actie, maar maakte in totaal slechts 554 minuten. Daarin maakte hij vier goals.