Almere City legt notoire kaartenpakker vast

De 33-jarige verdediger, een notoire kaartenpakker, kwam in het verleden uit voor FC Dordrecht, RKC Waalwijk en Roda JC.

„We zaten wat krap in de centrale verdedigers en wilden we de defensie graag nog versterken. Met Ramos denken wij de gewenste extra kracht binnen te hebben”, aldus technisch directeur Robert Maaskant. „Guy een jongen met bewezen verdedigende kwaliteiten.”

Ramos, twaalfvoudig Kaapverdisch international, was transfervrij en trainde al enkele weken mee bij de ploeg van trainer Michele Santoni.

„Door verschillende omstandigheden heb ik twee mindere seizoenen achter de rug. Daarom is het fijn dat ik nu weer aan voetballen toekom. Ik ben blij dat ik mij in de kijker heb kunnen spelen van de technische staf. Van nature ben ik wel een leiderstype. Dat komt ook door de ervaring die ik heb opgedaan en mijn positie in het veld. Ik hoop de jongere jongens op sleeptouw te kunnen nemen.”

Kaarten

In het shirt van RKC vestigde Ramos in het seizoen 2011/2012 een record door in één seizoen liefst twaalf gele kaarten te pakken. Twee jaar later was een volgend record in feit. In november 2014 zag hij voor de elfde keer rood. Niemand in het Nederlandse betaalde voetbal werd zo vaak weggestuurd.