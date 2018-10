Van der Vaart geniet van Van Persie

„Hij hoeft maar 70 procent te zijn en hij is al beter dan al die anderen om hem heen. Even die aanname, even die beslissende bal. Het valt allemaal heel erg op omdat je het bijna niet meer ziet. Het is allemaal middelmaat”, aldus Van der Vaart, die samen met Van Persie prachtige jaren kende bij Oranje.

„Ik zat van de week naar FC Groningen te kijken. Vinden ze het gek dat de mensen niet meer naar het stadion komen? Je moet toch iets kunnen als profvoetballer en je wil toch iets laten zien in een stadion?”

