Van der Vaart rakelt hilarische anekdote op

Een jaar later meldde Tottenham Hotspur zich, al dachten critici dat hij niet zou passen bij het moordende tempo van de Engelse Premier League. Het werden misschien wel de twee beste jaren van zijn carrière.

Harry Redknapp en Rafael van der Vaart. Ⓒ Hollandse Hoogte

Van der Vaart werd zelfs genomineerd voor ’Voetballer van het Jaar’. „Ik heb het altijd heerlijk gevonden om tegen Engelsen en Schotten te spelen. Het tempo is er hoog, maar er komt daardoor ruimte tussen de linies. Spelers als Bergkamp en ik vonden dat heerlijk.”

Van der Vaart werd door het Spurs-publiek op handen gedragen. En door de trainer, de excentrieke Harry Redknapp. De Nederlander valt door het lachen bijna van de barkruk in zijn keuken als hij terugdenkt aan de besprekingen van Redknapp.

Van der Vaart: „Dat was soms hilarisch. We zaten een keer in de kleedkamer voor een wedstrijd en toen nam Harry het woord. ’Boys, today’s tactics: when we get the ball, play to Modric. Modric plays to Rafa en then we win’. Ik wist niet wat ik hoorde.”

