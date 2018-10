Treurige poging Mourinho om zieltjes te winnen

En The Special One doet in het programmaboekje voor het thuisduel met Newcastle United een treurige poging om zieltjes te winnen.

„Op dit moment hebben we in de groepsfase van de Champions League meer punten behaald dan alle andere Engelse clubs”, aldus Mourinho.

De United-manager gaat daarbij voorbij aan het feit dat zijn ploeg in de Premier League na zeven duels op een beschamende twaalfde plaats staat en al een achterstand van negen punten heeft op koploper Manchester City.

De tekst van José Mourinho in het programmaboekje. Ⓒ The Sun