Basilasjvili blijft stunten in China, walk-over Del Potro

De ongeplaatste Georgiër, de nummer 34 van de wereld, was met 7-6 (6) 6-4 te sterk voor de Brit Kyle Edmund.

Basilasjvili serveerde in de tweede set bij 5-3 voor de wedstrijd, maar Edmund overleefde een matchpoint en plaatste een rebreak. Een game later benutte Basilasjvili zijn derde wedstrijdpunt na een afzwaaier van de nummer 16 van de wereld.

De 26-jarige Basilasjvili schreef in juli als qualifier het ATP-toernooi van Hamburg op zijn naam en hij haalde op de US Open de vierde ronde. Door zijn goede resultaat in Peking maakt de Georgiër zijn debuut in de mondiale topdertig.

In de finale treft Basilasjvili de Argentijn Juan Martín del Potro, die de finale bereikte zonder te spelen. Del Potro zou aantreden tegen Fabio Fognini, maar de Italiaan trok zich terug met een enkelblessure.