Glansrol Barça-huurling bij Dortmund

De Spaanse invaller, gehuurd van FC Barcelona, maakte in de tweede helft drie doelpunten.

De thuisploeg kwam in de eigen Signal Iduna Arena tot twee keer toe op achterstand, maar knokte zich telkens terug. In de slotfase kwam de ploeg van Lucien Favre voor het eerst zelf op voorsprong, maar ook Augsburg bleek over de nodige veerkacht te beschikken.

Alcácer liet zich daar echter niet van de wijs door brengen en schoot in de blessuretijd de winnende treffer binnen. Mario Götze maakte het andere Dortmund-doelpunt. Namens Augsburg vonden Alfred Finnbogason, Philipp Max en Michael Gregoritsch het net.

Door de overwinning blijft Dortmund koploper in de Bundesliga. Het verschil met nummer twee Werder Bremen, dat vrijdag al speelde en won, is nog steeds drie punten: 17 om 14.

Bayern München heeft een totaal van 13 en kan later op de dag, bij een zege op Borussia Mönchengladbach, tot op één punt komen.

Hertha BSC

Het Hertha BSC van Karim Rekik en Javairo Dilrosun liep op bezoek bij FSV Mainz 05, dat met Jean-Paul Boëtius aantrad, tegen puntenverlies aan: 0-0. De Berlijners hebben evenals Werder 14 punten.

Schalke 04 won op bezoek bij Fortuna Düsseldorf met 0-2, terwijl Hannover 96 in eigen huis met 3-1 afrekende met VfB Stuttgart.

Bekijk hier alle uitslagen, de stand en het programma van de Bundesliga.