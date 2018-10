Moeizame zege PSV-opponent in Premier League

Dier kreeg de bal gelukkig voor zijn voeten via oud-Ajacied Davinson Sánchez en hij schoof de bal van dichtbij binnen. Bij de thuisploeg ontbrak een andere oud-Ajacied, Jan Vertonghen. De Belgische verdediger kampt met een hamstringblessure.

Cardiff speelde vanaf de 58e minuut met een man minder na een rode kaart voor Joe Ralls (neerhalen doorgebroken speler), maar zelfs tegen tien man wisten de Spurs niet veel kansen te creëren. Cardiff staat met slechts twee punten laatste in de Premier League, Tottenham Hotspur stijgt naar de derde plek.

Tottenham Hotspur is de volgende tegenstander van PSV in de Champions League. Op 24 oktober treffen de clubs elkaar in Eindhoven, twee weken later in Londen. Beide clubs zijn nog puntloos in groep B.

Bournemouth zet Watford te kijk

Watford kwam voor de vierde keer op een rij niet tot een overwinning. De ploeg die de eerste vier duels won, liet zich nu in eigen huis met 4-0 te kijk zetten door Bournemouth. De eindstand was al na 47 minuten bereikt.

De thuisploeg speelde bijna een uur met een man minder omdat Christian Kabasele twee keer geel kreeg. Bij de bezoekers deed Nathan Aké de hele wedstrijd mee.