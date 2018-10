Juventus gooit Ronaldo voor leeuwen

Het is afwachten hoe het publiek van de thuisploeg gaat reageren op de vedette, die verwikkeld is in een verkrachtingszaak.

Dat Ronaldo bij velen nog steeds zeer geliefd is, bleek tijdens de warming-up, toen de Portugees werd aangeschoten door een jonge fan, die over het hek was geklommen om een handtekening te vragen en die uiteindelijk ook kreeg van de aanvaller.

Bij Udinese hebben Bram Nuytinck en William Troost-Ekong een basisplaats gekregen.