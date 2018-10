Sainsbury vervangt zieke Schwaab bij PSV

De Australiër vervangt tegen VVV-Venlo in het centrum van de verdediging Daniel Schwaab, die ziek is en daarom ontbreekt in de selectie van trainer Mark van Bommel.

Het elftal van PSV is verder ongewijzigd in vergelijking met de thuiswedstrijd tegen Internazionale van woensdag in de Champions League (1-2). PSV is na zeven speelronden nog zonder puntenverlies in de eredivisie. De laatste keer dat PSV de eerste acht duels in de eredivisie won, was in het seizoen 1999/2000.