Toch nog volle buit voor Mourinho

Pas in de laatste 20 minuten slaagde de ploeg van de geplaagde manager José Mourinho erin een 2-0 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning.

Al in de eerste tien minuten kreeg Manchester beide tegentreffers om zijn oren. Eerst was het Kenedy die raak schoot. Even later maakte Yoshinori Muto de 0-2 voor Newcastle dat in de zeven duels hiervoor nog maar twee punten bij elkaar had gesprokkeld.

Juan Mata (niet op foto) ) scoort uit een vrije trap. Ⓒ AFP

Met nog ruim 20 minuten op de klok zorgde Juan Mata voor de aansluitingstreffer uit een vrije trap: 1-2. Een paar minuten later was Anthony Martial die voor de gelijkmaker zorgde: 2-2. In de blessuretijd tekende invaller Alexis Sánchez voor de winnende treffer.

Mourinho

De positie van manager José Mourinho staat al een tijdje onder druk door de zwakke prestaties van de club, die zijn slechtste seizoensstart in 29 jaar doormaakt. De clubleiding van Manchester voelde zich eerder vandaag geroepen te ontkennen dat Mourinho dit weekend wordt ontslagen. In de media waren berichten verschenen dat het bestuur geen vertrouwen meer heeft in de Portugese coach en hem aan de kant schuift. Ongeacht het resultaat van de wedstrijd tegen Newcastle United.