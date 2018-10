ADO duwt FC Groningen dieper in de problemen

De spelers van coach Danny Buijs leden hun zesde nederlaag van het seizoen en blijven voorlaatste. ADO klimt door de derde zege naar de zevende plek op de ranglijst.

Abdenasser El Khayati stond opnieuw aan de basis van een Haags doelpunt. De middenvelder zette goed door vanaf de linkerkant en gaf de bal voor op Elson Hooi die raak schoot. De Mexicaan Uriel Atuma van FC Groningen kreeg nog voor rust een goede kans op de gelijkmaker, maar hij kreeg zijn voet niet goed achter de voorzet van de Japanner Risu Doan.

Groningen-coach Buijs bracht in de tweede helft aanvaller Mimoun Mahi. De Marokkaan zorgde echter voor weinig gevaar. Aan de andere kant was de Tsjech Tomas Necid twee keer dicht bij de 2-0, maar hij scoorde evenmin. Samir Memisevic kon FC Groningen in blessuretijd nog op gelijke hoogte schieten, maar de Bosniër kreeg de bal er ook niet in.