Donk bezorgt Galatasaray late zege

De Turkse koploper won met 1-0 en heeft weer drie punten voorsprong op Kasimpasa, dat vrijdag met 3-1 van Göztepe won.

Donk zat het overgrote deel van het duel in Antalya op de bank. Coach Fatih Terim bracht de 32-jarige Nederlander in de 85e minuut in het veld voor aanvaller Henry Onyekuru en dat bleek een gouden wissel.

Uit een vrije trap van de Braziliaan Mariano kopte Donk, net twee minuten in het veld, de bal achter de Belgische doelman Ruud Boffin van Antalyaspor.