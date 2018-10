Real in blessuretijd ten onder bij Alavés

Het team van Julen Lopetegui verloor in La Liga de uitwedstrijd tegen Deportivo Alavés in de 95e minuut en is nu al vier duels zonder zege. Eerder was Sevilla met 3-0 te sterk en eindigde de thuiswedstrijd tegen Atlético Madrid in 0-0. Real liet zich dinsdag in de Champions League al verrassen door CSKA Moskou (1-0).

De 32-jarige middenvelder Manuel Alejandro García Sánchez nam diep in blessuretijd het doelpunt voor zijn rekening voor Alavés, dat door de winst nu net zoveel punten heeft als Real Madrid. De clubs staan voorlopig tweede en derde.

Koploper FC Barcelona kan zondag bij een overwinning bij Valencia een voorsprong van drie punten nemen op Real en Alavés.