Lille na zege steviger op tweede plek

De club uit Noord-Frankrijk versloeg concurrent AS Saint-Etienne in eigen huis met 3-1. Lille heeft nu negentien punten, vijf minder dan koploper Paris Saint-Germain dat zondag tegen Olympique Lyon speelt. St. Etienne blijft op vijftien punten staan.

Jonathan Bamba zorgde bij Lille voor de 1-0 in de eerste helft. Rémy Cabella had St. Etienne uit een strafschop op gelijke hoogte gebracht. Meteen na rust maakte Bamba de 2-0 na een assist van Nicolas Pépé. Vlak voor tijd was het omgekeerd en scoorde Pépé op aangeven van Bamba. De twee aanvallers van Lille hebben samen voor dertien van de zeventien treffers gezorgd.