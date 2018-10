Jaspers pakt WK-titel na zenuwslopende strijd

De manier waarop hij in de Egyptische hoofdstad Cairo de titel in het driebanden wist te pakken, was meer dan zenuwslopend. De finale tegen de Fransman Jeremy Bury had alles wat driebanden zo mooi maakt. Er moesten uiteindelijk penalty’s aan te passen komen te bepalen wie zich een jaar lang de beste van de wereld mocht noemen. De titel gaat naar het Brabantse Sint Willebrord.

De finale naar 40 driebanders ging tot aan de 10e beurt gelijk op. Bij de stand 25-23 voor Bury wist onze landgenoot met een serie van 6 een klein gaatje te slaan 30-25. Maar de Fransman weigerde te capituleren en in de 20e beurt 37-36 op het scorebord te krijgen en ging daarna met 3 driebanders over de finish. In de gelijkmakende beurt wist Jaspers, die zeven jaar moest wachten op zijn vierde wereldtitel, de resterende vier punten te maken en stond er 40-40 op de borden en moesten er penalty’s genomen worden.

De Fransman mocht beginnen en kwam tot 2 punten en de Brabander wist zijn zenuwen onder bedwang te houden en had genoeg aan een serie van drie om zich tot wereldkampioen te laten kronen.

Jaspers werd in 2000 voor de eerste wereldkampioen omdat vervolgens in 2004 en 2011 te herhalen. Naast een fraaie bokaal met drie piramides in goud erop, kreeg hij een cheque van 20.000 euro overhandigd. De Turk Semih Sayginer en de Vietnamees Nguygen werden derde op dit wereldkampioenschap.