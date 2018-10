PSV blijft na simpele zege ongeslagen

PSV trof met de Venlonaren een ideale tegenstander om de teleurstelling na het verlies tegen Inter in de Champions League van woensdag (1-2) weg te spelen. De thuisploeg had vanaf het begin het initiatief en kreeg ruimte om te voetballen.

Toch duurde het tot de 34e minuut voordat de regerend kampioen op voorsprong kwam. Na een goede aanval via Gastón Pereiro, Luuk de Jong en opnieuw Pereiro kreeg Hirving Lozano de kans doelman Lars Unnerstall (gehuurd van PSV) te passeren.

Bekijk ook: Sainsbury vervangt zieke Schwaab bij PSV

In de tweede helft besliste De Jong het duel. De aanvoerder verlengde een harde voorzet van Steven Bergwijn in de 64e minuut succesvol met zijn hoofd. Invaller Érick Gutiérrez zorgde in de 87e minuut voor 3-0 en Lozano benutte in blessuretijd een strafschop. De Mexicaanse aanvaller staat in de eredivisie nu op zeven doelpunten en De Jong op zes.