Tribunes De Graafschap stromen leeg na 35 minuten

De aanhang van de Superboeren ging er in eigen huis aanvankelijk nog goed voor zitten. De eigen thuishaven was volgepakt voor het duel met SC Heerenveen, ondanks de weinig punten die dit seizoen nog werden behaald.

Na de weergaloze 0-1 van Sam Lammers na 25 minuten en zijn 0-2 kort daarop, begonnen de mensen al op hun stoeltje te wiebelen. Zij trokken vanaf de 0-3 van Vlap met tientallen per vak tegelijk van de tribunes. Dat werd nog erger na de 0-4 van diezelfde Vlap nog voor rust. De Vijverberg kleurde op die manier voor rust al voor een fors deel grijs van de stoeltjes in het stadion. Het zal trainer Henk de Jong een doorn in het oog zijn.

De Graafschap bleek in de tweede helft niet bij machte nog veel terug te doen, helemaal niet toen Erik Bakker de doorgebroken Vlap neerhaalde en van het veld moest. Invaller Jizz Hornkamp bepaalde de eindstand met een intikker vlak voor tijd op 0-5.