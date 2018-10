Eerste punten voor PEC Zwolle in eigen huis

Mike van Duinen zette PEC Zwolle halverwege de eerste helft op voorsprong. De oud-speler van Excelsior, die vorig seizoen nog trefzeker was tegen PEC, haalde vanaf de rand van het strafschopgebied uit en doelman Sonny Stevens liet de bal door zijn handen glippen.

Tien minuten na rust kopte Thomas Lam, die zijn honderdste duel in de eredivisie speelde, raak na een afgemeten vrije trap van Younes Namli. In het restant controleerde PEC en de bezoekers kwamen niet verder dan een schot van Luigi Bruins. Bij Excelsior kon nieuwkomer Mounir El Hamdaoui niet imponeren. De spits had een basisplaats, maar werd na een uur gewisseld.

PEC had tot nog toe in eigen stadion verloren van sc Heerenveen (2-3), PSV (1-2) en Vitesse (0-2). In uitduels werden al zeven punten verzameld.

De laatste overwinning in een thuiswedstrijd in de eredivisie dateerde alweer van 31 maart van dit jaar. Ruim een half jaar geleden werd Sparta, dat nu in de eerste divisie speelt, met 2-0 verslagen. PEC begon de speelronde als de nummer 13, maar staat voor minimaal een dag in het linkerrijtje van de eredivisie.