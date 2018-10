De Zuid-Duitsers verspeelden zaterdagmiddag voor eigen publiek voor de derde keer op rij punten in de Bundesliga. Landskampioen Bayern liet zich in eigen stadion verrassen door Borussia Mönchengladbach (0-3).

Kovac vertrouwt er wel op dat hij door mag bij Bayern. ,,We hebben aan het begin van het seizoen laten zien dat we beter kunnen dan dit. Daar moeten we weer naartoe. Ik ga mijn best er voor doen.''