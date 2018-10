Mourinho hekelt 'klopjacht' op hem

Met United tot in de zeventigste minuut op een 2-0-achterstand pakten zich donkere wolken samen boven de Portugees. Volgens Mourinho zijn de speculaties over zijn toekomst in de afgelopen dagen uitgegroeid tot een klopjacht.

,,Ik ben 55 jaar en dit is de eerste keer dat ik een klopjacht meemaak. Ik kan daar echter mee omgaan en ik kan daarmee leven", reageerde hij. Volgens Mourinho hadden sommige van zijn spelers daar meer moeite mee. ,,Hoewel zij niet degenen zijn waarop gejaagd wordt, kunnen ze daar niet allemaal even goed mee omgaan."

Zijn spelers waren volgens Mourinho nerveus en er was paniek. De Portugees sprak in de rust zijn spelers toe en drukte ze op het hart alles te geven voor de overwinning. ,,Het team ging de tweede helft in met een andere instelling en een ander geloof."

De coach lijkt zichzelf niet al te druk te maken over alle speculaties. ,,Ze hebben me een contract tot juli 2020 gegeven. Ik heb geen pistool op ze gericht. Ze hebben me dat contract gegeven omdat ze dat wilden."

De Portugees zegt dat mensen hem graag overal de schuld van geven. ,,Ik ga vanavond naar Londen. Als het morgen in Londen regent, is het mijn schuld. Als er een probleem met de Brexit-onderhandelingen is, is dat waarschijnlijk mijn schuld." Mourinho prees de United-fans die ondanks de 0-2-achterstand achter zijn team stonden en zijn naam bleven scanderen.