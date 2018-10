Van Bommel: ’We moesten in de versnelling komen’

PSV won drie maal eerder de eerste acht wedstrijden in de eredivisie. Dat was in de seizoenen 1974/1975, 1987/1988 en 1999/2000. In 1987/1988 verspeelden de Brabanders onder leiding van Guus Hiddink in de eerste zeventien duels zelfs geen enkel punt.

Met FC Emmen (thuis), FC Groningen (uit), Vitesse (thuis), De Graafschap (uit) en sc Heerenveen (thuis) als eerstkomende tegenstanders in de eredivisie is het niet onmogelijk de huidige reeks nog even door te trekken.

Trainer Mark van Bommel was niet tevreden over het bgeon van het duel met VVV. „We moesten in de versnelling komen. Toen dat gebeurde, kwamen we er beter in”, aldus de trainer op de site van PSV. „Als het allemaal wat langer duurt en niet gaat zoals je het graag ziet dan moet je sneller gaan voetballen. Dat lukte uiteindelijk.”