Herbeleef Grand Prix van Japan: Hamilton wint

Verstappen startte vanaf de derde positie, een plek waar hij vooraf niet op had gerekend. Door een slimme zet in de kwalificatie - Verstappen reed nog snel op slicks voordat de regen viel - reed hij de derde tijd in de kwalificatierace. De twee voorgaande jaren eindigde Verstappen als tweede in de race op het circuit van Suzuka. Lewis Hamilton begon voor de tachtigste keer in zijn carrière vanaf poleposition aan een Grand Prix.

