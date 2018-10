Conor McGregor geeft op in titelgevecht

Na afloop braken direct rellen uit. Nurmagomedov sprong na zijn sensationele zege uit de kooi, ging het gevecht aan met iemand uit het publiek. Zijn doelwit was een teamgenoot van McGregor.

Rellen

Daarna ontstonden er diverse opstootjes. McGregor werd in de kooi ook nog aangevallen door mensen uit het kamp van Nurmagomedov. Al gauw sloegen meerdere mensen op de tribunes op elkaar in, totdat de beveiligers en officials de vechtersbazen uit elkaar konden halen.

Conor McGregor (l) is kansloos tegen Khabib Nurmagomedov. Ⓒ AFP

Beide topvechters moesten onder beveiling de T-Mobile Arena verlaten. De organisatie vond het niet meer verantwoord om de kampioensgordel onder de verhitte omstandigheden uit te reiken.

McGregor en Nurmagomedov kunnen elkaars bloed wel drinken. Zo gooide The Notorious ooit een steekwagen door een touringcar waar Nurmagomedov op dat moment in zat.

Nekklem

In de eerste twee ronden had Nurmagomedov het overwicht. De Rus kreeg McGregor meerdere malen richting het canvas en ging door het grondgevecht aan, waar Nurmagomedov in uitblinkt. In de derde en vierde ronde controleerde Nurmagomedov vervolgens de partij en sloeg dus keihard toe. De 30-jarige McGregor moest afkloppen, nadat hij gevangen zat in een nekklem van de Russische worstelaar.

Conor McGregor ligt weer op de grond. Khabib Nurmagomedov neemt een aanloopje om opnieuw hard uit te halen. Ⓒ AFP

McGregor maakt na een afwezigheid van bijna twee jaar zijn rentree bij UFC. De Ier, die vorig jaar in een financieel lucratieve bokspartij van Floyd Mayweather verloor, was hiervoor in het bezit van de kampioensgordel, maar moest die eerder dit jaar inleveren omdat hij te lang aan de zijlijn had gestaan.