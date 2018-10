PSV dendert door in eigen land

Ajax (tegen AZ), Feyenoord (Willem II) en Heracles Almelo (Vitesse) krijgen zondag de mogelijkheid om de achterstand op de tot dusver ongenaakbare koploper weer tot vijf punten te verkleinen. Met 24 punten uit acht wedstrijden, 30 goals voor en 3 tegen, mag PSV spreken van een droomstart van dit Eredivisie-seizoen.

De thuisploeg had in de eerste helft de nodige moeite met VVV-Venlo, dat vorig seizoen in de Eredivisie en KNVB-beker ondanks grote nederlagen (2-5, 3-0 en 4-1) ook goed tegenstand had geboden. Ralf Seuntjens – die tijdens de vorige ontmoeting in het Philips Stadion nog rood kreeg – leek na negentien minuten zelfs de openingstreffer namens VVV-Venlo op zijn schoen te hebben. De middenvelder had na een goede pass van Moreno Rutten echter te veel tijd nodig, waarna Trent Sainsbury en doelman Jeroen Zoet redding konden brengen.

Sainsbury kreeg zijn eerste basisplaats in de competitie, omdat Daniel Schwaab en ook Nicolas Isimat-Mirin niet geheel fit bleken. Als Seuntjens wel had gescoord, was de treffer normaal gesproken afgekeurd omdat de ervaren VVV’er op randje buitenspel vertrok.

De eindstand in de maak: Lozano schiet in de blessure een penalty binnen voor de 4-0. Ⓒ ANP Pro Shots

Van Bommel probeerde langs de kant het vuurtje een beetje op te stoken. Bijvoorbeeld toen PSV in zijn ogen een strafschop had moeten krijgen na een handsbal van Nils Röseler. De armgebaren van de hoofdtrainer leken op zijn ploeg over te slaan. PSV ging met de minuut beter voetballen in het eerste bedrijf. Met name linksback Angelino en vleugelaanvaller Hirving Lozano hadden het op hun heupen. Na een reeks mogelijkheden en kansen brak Lozano na een dik half uur de ban. De Mexicaan was het eindstation van een schitterende aanval en rondde, na voorbereidend werk van Pablo Rosario, Luuk de Jong en Gaston Pereiro, feilloos af. Lars Unnerstal, de van PSV gehuurde doelman, was kansloos. De Eindhovenaren kregen vervolgens meer schwung, grossierden in balbezit, Steven Bergwijn gooide er nog wat acties uit, maar meer onheil bleef VVV tot de rust bespaard.

Energie

Behoudens een schot van Jay-Roy Grot, direct na rust na een slippertje van Jorrit Hendrix, kwam PSV geen moment in de problemen. Ook drie dagen na het verloren Chamipons League-duel met Internazionale (1-2) legde het elftal van Van Bommel ongelofelijk veel energie in het duel. Ook nadat Jerold Promes ontsnapte aan een rode kaart na een charge op Lozano was het wachten op de 2-0. Die viel na dik een uur spelen. De losgekomen Bergwijn zette voor, Luuk de Jong kopte raak.

Het scoreverloop bracht Van Bommel in de gelegenheid om Gaston Pereiro en Angelino naar de kant te halen, en de eind augustus aangetrokken Erick Gutierrez en Aziz Behich weer wat speeltijd te gunnen. Gutierrez liet zich net als tijdens zijn debuut bij ADO Den Haag (0-7) gelden met een goal, op aangeven van Bergwijn: 3-0. Lozano prikte er vlak voor tijd vanaf elf meter – na ingrijpen van de VAR na een overtreding op Hendrix – nog eentje bij.

Met de volle buit uit de eerste acht wedstrijden kunnen alle internationals zich maandag met een uitermate tevreden gevoel melden bij hun nationale elftal. Voor Denzel Dumfries, Rosario en Bergwijn wordt dat extra speciaal. Het drietal sluit voor de eerste keer aan bij het Nederlands elftal voor de interlands tegen Duitsland en België.