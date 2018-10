Verstappen botst met Ferrari’s; straf voor Nederlander

„Ik heb mijn best gedaan om hem te vermijden”, stelde Verstappen over de boordradio. „Meer kon ik echt niet doen.” Volgens de Nederlander had Räikkönen, die aan de buitenkant van de Red Bull-wagen zat, prima kunnen wachten. Toch kreeg Verstappen de straf. Het incident gebeurde in de vierde ronde, op het moment dat Verstappen op een derde plek lag. De vijf seconden tijdstraf worden na de finish bij zijn eindtijd opgeteld.

Weer botsing

Even later, nadat de safety car van de baan was verdwenen, verdedigde Verstappen zijn derde positie ten opzichte van een andere Ferrari-coureur, Sebastian Vettel. Ook zij kwamen met elkaar in botsing. Ook dit incident werd onderzocht door de wedstrijdleiding, maar beide coureur werden ’vrijgesproken’. Uiteindelijk eindigde Verstappen ondanks de tijdstraf als derde. Lewis Hamilton (Mercedes) won de Grand Prix van Japan.

Verstappen kreeg eerder dit jaar in het Italiaanse Monza ook al een tijdstraf van vijf seconden, het gevolg van een kleine aanvaring met de Mercedes van de Fin Valtteri Bottas. Dat was in de slotfase van de race. De Nederlander reed als derde over de finish, maar werd als vijfde geklasseerd.

