Afgang Bayern München: ’Ik ken de wetten van het voetbal’

Op eigen veld blameerde Bayern München zich zaterdagavond tegen Borussia Mönchengladbach. De bezoekers wonnen met 3-0. Eerder speelde de formatie, waar Arjen Robben dit keer na één helft werd gewisseld, in de Bundesliga gelijk tegen Augsburg (1-1) en verloor het met 2-0 van Hertha BSC. In de Champions League wist de formatie van Kovac, die niet kon beschikken over de zieke Jérôme Boateng, dinsdag voor eigen publiek ook al niet van Ajax te winnen (1-1).

,,Ik ken de wetten van het voetbal en van de Bundesliga. Ik weet dat het bij Bayern nog net wat anders is'', aldus de 46-jarige Kovac, die er op vertrouwt dat hij door mag bij Bayern. ,,We hebben aan het begin van het seizoen laten zien dat we beter kunnen dan dit. Daar moeten we weer naartoe. Ik ga mijn best er voor doen.''

Bayern München behaalde uit de eerste zeven duels slechts dertien punten en staat daarmee op een teleurstellende vijfde plek. De achterstand op koploper Borussia Dortmund bedraagt vier punten.

