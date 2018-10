Verstappen met tijdstraf op podium in Japan

Verstappen beleefde een bewogen race. De 21-jarige Nederlander kwam in het begin van de race tot twee keer toe in aanraking met een Ferrari. Eerst botste hij bij het verdedigen van zijn derde plek in de vierde ronde met Kimi Räikkönen. Dat leverde hem van de wedstrijdleiding een tijdstraf van vijf seconden op. Verstappen zou na het verlaten van de baan op een onveilige manier op het circuit zijn teruggekeerd.

Nadat de safety car (vanwege brokstukken bij de Haas-bolide van Kevin Magnussen) van de baan was verdwenen, kreeg Verstappen te maken met Sebastian Vettel. Beide bolides raakten elkaar, maar dit keer werd niemand bestraft.

Max Verstappen is op dreef tijdens de GP van Japan en houdt Sebastian Vettel (achtergrond) van zich af. Ⓒ EPA

Gevecht

Verstappen behield gedurende de hele race de derde plek. De voorsprong op teamgenoot Daniel Ricciardo en nummer 4 in de race was met vijf seconden meer dan voldoende. De Nederlander had zijn tijdstraf immers al bij een eerdere pitstop uitgezeten. Daarnaast zat Verstappen de Fin Bottas op de hielen en vocht met de Mercedes-coureur een gevecht uit om de tweede plek. De banden van de Mercedes stonden op ’springen’, maar toch haalde Bottas de eindstreep.

Zo wist Verstappen in het slot van de race de tweede plaats net niet te bemachtigen, maar hij behield wel meer dan vijf tellen voorsprong op Ricciardo, die overigens vanaf de vijftiende plek was gestart en op het circuit van Suzuka dus een knappe inhaalrace had volbracht. Verstappen mocht uiteindelijk opnieuw een podiumplek bijschrijven.

Lewis Hamilton Ⓒ AFP

De zege ging naar Hamilton. De Britse topcoureur van Mercedes bouwde zo in de strijd om de wereldtitel zijn voorsprong uit op concurrent Sebastian Vettel. De Duitser eindigde als zesde. De vijfde wereldtitel lonkt inmiddels nadrukkelijk naar Hamilton.

Bekijk de uitslag en de stand in de Formule 1.