Arrestaties na gevecht McGregor: ’Ik walg hiervan’

Kampioen Khabib Nurmagomedov wordt door beveiligers weggeleid. Ⓒ AFP

Drie mensen uit het kamp van de Russische kooivechter Khabib Nurmagomedov zijn gearresteerd en in de cel gestopt na het titelgevecht in de mixed martial arts tegen Conor McGregor in Las Vegas. Dat gebeurde kort na afloop van het duel om de wereldtitel lichtgewicht in de Ultimate Fighting Championship.