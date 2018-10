Eerste punten voor Bendsneyder in Moto2

De zege was voor Francesco Bagnaia. Hij won al voor de zevende keer dit seizoen en stevent af op de wereldtitel in de Moto2. De Italiaan was na een hevige strijd met de twee Red Bull KTM Ajo coureurs in de openingsfase uiteindelijk een maatje te groot en won overtuigend voor teamgenoot Luca Marini en titelrivaal Miguel Oliveira en Brad Binder.

,,Ik moest van ver komen, maar gaf niet op en ben de hele race blijven vechten voor een goede klassering. Ik had een plek in de top twaalf zelfs in zicht, maar uiteindelijk ben ik met de veertiende plaats dik tevreden'', zei de negentienjarige Bendsneyder, die volgend seizoen in de Moto2 rijdt voor het Nederlandse raceteam van Roelof Waninge. ,,Mijn motor was prima, mijn rondetijden waren heel constant. Ik verloor wel in de eerste ronden wat tijd omdat ik wat moeite had een aantal coureurs in te halen.''

De Italiaan Fabio di Giannantonio won de race in de Moto3. De Spanjaard Jorge Martin reed als vierde langs de finishvlag, maar behield wel de leiding in het kampioenschap van de lichte klasse.