Verstappen: ’Tijdstraf is belachelijk’

„Ik had schade aan de vloer, dus mooi dat ik het er nog zo vanaf heb gebracht. Wat de twee incidenten met Räikkönen en Vettel betreft, vind ik dat Kimi even had moeten wachten en daarom is die tijdstraf ook belachelijk”, reageerde Verstappen. „Voortaan rijd ik wel rechtdoor. Ik probeerde het namelijk netjes op te lossen.”

„Ik heb mijn best gedaan om hem te vermijden”, stelde Verstappen tijdens de race al over de boordradio. „Meer kon ik echt niet doen.” Volgens de Nederlander had Räikkönen, die aan de buitenkant van de Red Bull-wagen zat, dus prima kunnen wachten.

Verstappen vervolgde: „Gelukkig heeft de botsing met Vettel geen gevolgen gehad. Dat zou echt belachelijk zijn geweest. Alleen moest ik daarna met een kapotte bodem verder, maar gelukkig is die podiumplek nu binnen" Ook dit incident werd door de wedstrijdleiding onderzocht, maar beide coureurs troffen uiteindelijk geen blaam.

Bijna veroverde Verstappen op het circuit van Suzuka nog een tweede plek, maar Mercedes-coureur Valtteri Bottas bleef hem net voor. ,,Ik probeerde het wel, maar ik had wat problemen met opschakelen en moest met minder vermogen rijden. Dat was jammer, hoewel ik niet echt een kans had, want ik was te langzaam op het rechte stuk.''

Verstappen hield uiteindelijk voor de derde plaats voldoende voorsprong op Red Bull-teamgenoot Daniel Ricciardo over. De Australiër kwam iets meer dan vijf seconden later over de finish, maar Verstappen had zijn tijdstraf bij zijn pitstop al uitgezeten. Daarom beklom hij in Japan samen met winnaar Lewis Hamilton (Mercedes) en Bottas het podium.