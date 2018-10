VfB Stuttgart ontslaat trainer Korkut

De clubleiding besloot in te grijpen na de nederlaag tegen Hannover 96 op zaterdag (3-1), waardoor Stuttgart naar de laatste plaats zakte. In zeven duels zijn slechts vijf punten verdiend.

Korkut trad begin van dit jaar in dienst bij VfB Stuttgart en was meteen succesvol. Door een reeks overwinningen handhaafde Stuttgart zich in de Bundesliga. Dit seizoen loopt het niet. ,,De sportieve progressie blijft uit en de resultaten vallen tegen. Om die reden hebben we besloten afscheid te nemen van Korkut en zijn staf'', aldus technisch directeur Michael Reschke.