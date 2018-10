Stand van zaken in Formule 1: Hamilton bijna kampioen

Hamilton boekte op het circuit van Suzuka zijn vierde opeenvolgende en in totaal negende zege van het seizoen. Zijn grootste concurrent Sebastian Vettel kwam in Japan niet verder dan een zesde plaats. Met nog vier races te gaan, is de voorsprong van Hamilton op de Duitse rivaal van Ferrari gegroeid tot 67 punten.

Over twee weken staat de Grand Prix van Amerika op de rol. Daar kan Hamilton al de wereldtitel veroveren. Wanneer de 33-jarige Brit de eindzege pakt en Vettel eindigt als derde of lager, dan is zijn vijfde mondiale triomf een feit.

Verstappen behaalde in Japan een knappe derde plaats. De 21-jarige Limburger kreeg vanwege een incident met Ferrari-rijder Kimi Räikkönen nog wel een tijdstraf van vijf seconden, maar behield voldoende marge op Red Bull-teamgenoot Daniel Ricciardo. In het algemeen klassement staat Verstappen op een vijfde plaats.

