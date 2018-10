Márquez stevent af op wereldtitel MotoGP

De kans dat Márquez zijn zevende wereldtitel in zijn carrière al voor het einde van het seizoen binnenhaalt is dan ook reëel. De 68e grandprixzege van Marquez waarmee hij op gelijke hoogte kwam als zijn afwezige en geblesseerde landgenoot Jorge Lorenzo, was er een om in te lijsten na een vlakke race met een fantastische climax. Doordat de rijders uit de koningsklasse hun kruit aanvankelijk drooghielden uit vrees voor bandenslijtage van hun hard-hard combinatie, ontstond een grote kopgroep, die Valentino Rossi aanvankelijk mocht aanvoeren.

Het was voor de Yamaha-rijder eindelijk weer eens een wedstrijd waarin hij zich kon manifesteren. Lang duurde de pret niet toen 'Dovi' zijn krachtiger Ducati aan de leiding bracht, terwijl Márquez niet aarzelde om bij hem aan te haken. Beiden maakten er vanaf vier ronden voor het einde een fascinerende show doordat de Italiaan steeds aanvallen van Márquez wist te pareren. Waar hij Márquez in het verleden vaak wist af te troeven in de laatste bocht naar de finish, was het ditmaal de WK-leider die met een gewaagde actie binnendoor de winst pakte. In zijn spoor finishte Maverick Viñales en zijn teamgenoot Rossi als derde en vierde. Márquez' teamgenoot speelde in de eindfase geen rol meer. Hij was gecrasht in zijn jacht op de leiders.

Uitslag:

1. Marquez (Spa) Honda, 2. Dovizioso (Ita) Ducati, 3. Viñales (Spa) Yamaha, 4. Rossi (Ita) Yamaha, 5. Zarco (Fra) Yamaha, 6. Rins (Spa) Suzuki, 7. Crutchlow (GBr) Honda, 8. Bautista (Spa) Ducati, 9. Petrucci (Ita) Ducati, 10. Miller (Aus) Ducati.

WK-stand:

1. Marquez 271, 2. Dovizioso -77, 3. Rossi -99, 4. Viñales -125, 5. Lorenzo -141, 6. Crutchlow -143.