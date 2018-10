Volleybalsters op WK fluitend langs Puerto Rico

In de fraaie Nippon Gaishi Hall van Nagoya begon de zesde WK-wedstrijd van Nederland een klein half uur later dan gepland. Dat had alles te maken met de lange en sensationele wedstrijd tussen Brazilië en Duitsland. Het favoriete Brazilië dacht in de spannende slotfase van de derde set de winst binnen te hebben. Bij 24-22 sloeg Duitsland een bal op de netrand, zo oordeelde de scheidsrechter. Maar bij een zogenoemde challenge werd via de vertraagde herhaling geconstateerd dat het Braziliaanse blok de bal had geraakt en werd het punt overgespeeld. Met als gevolg dat het alles-of-niets spelende Duitsland alsnog wist te winnen (14-25, 19-25, 32-30, 25-19 en 17-15).

Deze verrassing komt de spanning in groep E alleen maar ten goede want ook Duitsland is nu nog in de race om de eerste drie plekken. Nederland zit nog altijd op rozen want is samen met Europees kampioen Servië ongeslagen. Tegen Puerto Rico, dat in de eerste fase toch twee duels had gewonnen, was er van spanning geen sprake. Nederland nam steeds aan het begin van de set een voorsprong en liet het surplus aan klasse tot uiting komen in de score.

Bij Puerto Rico scoorde Santana Daly, teamgenote van de Nederlandse Laura Dijkema bij het Italiaanse Florence, af en toen nog wel eens een bal, maar ze maakte ook veel domme fouten. Verder is de 2.07 meter lange Alba Hernandez een opvallende verschijning binnen Puerto Ricaanse ploeg. Maar de langste speelster van dit WK kwam niet binnen de lijnen.

Bij Nederland koos bondscoach Jamie Morrison halverwege de eerste twee sets voor een zogenoemde dubbele wissel. Daarbij werden spelverdeelster Laura Dijkema en aanvalster Lonneke Sloetjes tijdelijk vervangen door Britt Bongaerts en Celeste Plak. Het kwam de aanvals- en blokkerkracht van Oranje steeds weer ten goede. In de derde set kwam Plak al vroeg in het veld zodat steraanvalster Sloetjes wat extra rust kreeg.

Nederland speelt maandag de tweede wedstrijd in Nagoya tegen de Dominicaanse Republiek. Dat is een sterkere tegenstander dan Puerto Rico maar ook een ploeg die Oranje moet kunnen verslaan. Woensdag en donderdag wachten de confrontaties met de grootmachten Servië en Brazilië.