UFC-kampioen biedt na rellen excuses aan, maar wijst naar McGregor

Nurmagomedov sprong na zijn overwinning, waarmee hij zijn UFC-wereldtitel bij het lichtgewicht met succes verdedigde, direct uit de kooi en ging vervolgens een ander gevecht met iemand uit het kamp van McGregor aan te gaan. Daarop braken er in de T-Mobile Arena in Las Vegas rellen uit. Sommige toeschouwers bestormden zelfs de kooi en hadden het vervolgens gemunt op McGregor.

Drie mensen uit het kamp van de Russische kooivechter Nurmagomedov werden uiteindelijk gearresteerd en in een Amerikaanse cel gestopt. Aangezien McGregor geen aanklacht indiende tegen de drie aangehouden Russische amokmakers, werden ze weer vrijgelaten.

„Ik snap niet waarom iedereen het nu hierover heeft”, vervolgde Nurmagomedov tijdens zijn persconferentie, waar hij eindelijk zijn belt kon showen. De kampioensgordel werd na afloop namelijk niet direct uitgereikt, aangezien de organisatie op dat moment de veiligheid niet meer kon garanderen. „Hij sprak over mijn geloof, mijn land, mijn vader en kwam naar Brooklyn om een bus te slopen en doodde bijna een aantal mensen”, wees de Rus met een verwijtende vinger naar zijn Ierse opponent.

UFC-kampioen Khabib Nurmagomedov krijgt bij het verlaten van de zaal ondersteuning van beveiligers. Ⓒ AFP

Respect

„Mijn vader leerde me dat je altijd respect moet hebben. Iedereen die me kent, weet hoe ik ben”, stelde Nurmagomedov, die in het gevecht met McGregor niet in de problemen kwam en de clash in de vierde ronde met een nekklem besliste. „Ik wil deze sport veranderen. Ik wil niet dat mensen slecht over MMA (Mixed Martial Arts, red.) praten. Het moet niet over randzaken gaan.”

Het prijzengeld heeft Nurmagomedov nog niet ontvangen. Waarschijnlijk krijgt hij eerst een fikse boete. „Er is nog een onderzoek gaande. Zolang dat loopt, krijgt Nurmagomedov zijn prijzengeld niet. McGregor krijgt zijn geld wel'', zei UFC-voorzitter Dana White. Hoe dan ook krijgt het beladen UFC-gevecht zeker nog een staartje. „Ik weet dat mijn vader me gaat slaan. Nevada en Las Vegas, sorry”, sloot de winnaar zijn persconferentie af.

Conor McGregor druipt af na zijn gevoelige nederlaag tegen Khabib Nurmagomedov. Ⓒ AFP