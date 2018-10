Tennisstunt in finale van Tokio

Daniil Medvedev viert zijn overwinning. Ⓒ AFP

Daniil Medvedev heeft zondag het ATP-toernooi in Tokio op zijn naam geschreven. In de finale op het Japanse hardcourt versloeg hij thuisspeler Kei Nishikori, de nummer twaalf van de wereld, in twee sets: 6-2 en 6-4.