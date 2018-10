McGregor daagt na verlies UFC-kampioen direct weer uit

McGregor aast echter op revanche, zo laat de Ier en voormalig UFC-wereldkampioen via Twitter weten. „Ik kijk uit naar de rematch.”

In aanloop naar de clash tussen McGregor en Nurmagomedov liepen de gemoederen al hoog op. Beide topvechters namen geen blad voor de mond en gooiden vooral met modder naar elkaar. Eerder had McGregor in Brooklyn al eens een steekkarretje door een touringcar, waar op dat moment Nurmagomedov in zat, gegooid.

In de T-Mobile Arena in Las Vegas was sprake van een verhitte sfeer. Regerend kampioen Nurmagomedov kwam in het gevecht geen moment in gevaar. De Russische kooivechter werkte zijn tegenstander meerdere malen naar de grond. In de vierde ronde plaatste hij een nekklem, waarna McGregor moest ’aftikken’.

Khabib Nurmagomedov plaatst de beslissende nekklem bij Conor McGregor. Ⓒ USA TODAY Sports

Nurmagomedov kon zich na zijn zege echter niet beheersen, klom over de kooi heen en zocht ruzie met het kamp van McGregor. Daarbij vielen rake klappen en ontstonden er rellen. Diverse toeschouwers bestormden zelfs de kooi, waarbij McGregor ongewild het doelwit werd.