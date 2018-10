Alonso nadert Schumacher

De Spaanse coureur van McLaren heeft in zijn gehele Formule 1-carrière nu 16.651 rondjes gereden. Hiermee is hij Rubens Barrichello voorbij en is daarmee nummer één genaderd op: Michael Schumacher.

Alonso staat nog maar 174 ronden achter op de legendarische Duitse voormalig wereldkampioen. Met nog vier races voor de boeg, kan Alonso Schumacher voorbijstreven. Dit is wel zijn laatste kans, want de coureur stopt met Formule 1 na dit seizoen.