Ontwenningskuur voor olympisch zwemkampioen

Daarom heeft de zesvoudig olympisch kampioen beslist een ontwenningskuur te volgen. Hoewel Lochte al 34 is, hoopt hij in 2020 in Tokio aan zijn vijfde Spelen deel te nemen.

Lochte’s advocaat Jeff Ostrow bevestigde het nieuws, dat als eerste door entertainmentwebsite TMZ de wereld was ingestuurd. „Ryan vecht al jaren tegen zijn alcoholverslaving. Jammer genoeg begint dit steeds meer een destructieve invloed op hem te hebben. Hij erkent dat hij professionele hulp nodig heeft om dit probleem aan te pakken. Die hulp zal hij onmiddellijk krijgen.”

Dopingschorsing

De beslissing om een ontwenningskuur te volgen volgt nadat Lochte donderdag betrokken raakte bij een incident in een hotel in Californië. Hij trapte toen in dronken toestand de deur van zijn hotelkamer in. Daarop werd de politie erbij geroepen. Minder dan 24 uur later raakte Lochte betrokken bij een verkeersongeval. De zwemmer zou ’onvoorzichtig hebben gereden’, al wordt in het politieverslag niets vermeld over eventuele alcoholinname.

Lochte zit momenteel een dopingschorsing van veertien maanden uit, tot juli 2019. Hij kreeg die straf nadat hij een ongeoorloofde injectie had gekregen, een overtreding van de dopingregels.

In 2016 werd de Amerikaan al eens tien maanden geschorst na een incident op de Spelen van Rio. Lochte en enkele collega-zwemmers beweerden na afloop van een avondje stappen - na het behalen van een gouden medaille op de 4x200m - overvallen te zijn geweest door valse politieagenten toen ze met een taxi terugkeerden naar het olympisch dorp. Uit camerabeelden bleek echter niet alleen dat de overval was verzonnen, maar dat de Amerikanen zelf een toilet in het tankstation hadden vernield. Dit lokte heel wat verontwaardigde reacties uit, en het Amerikaans Olympisch Comité legde Lochte in september 2016 een schorsing van tien maanden op.