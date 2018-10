Emmen geeft zege in slotminuut weg in foutenfestival

Het duel tussen twee ploegen die vorig jaar nog in de eerste divisie acteerden, eindigde in 3-3. Emmen gaf een 3-1 voorsprong uit handen in de laatste tien minuten. In de blessuretijd kopte de Spanjaard José Rodríguez de Limburgers naar een punt.

In de eerste divisie werd het vorig seizoen 0-0 in Emmen. In de eredivisie werden de fans zondag getrakteerd op zes doelpunten. Toch zullen vooral de Drentse supporters mokkend naar huis gaan.

Slotfase

Na een eigen doelpunt van Wessel Dammers, treffers van Jafar Arias en Alexander Bannink en een Fortuna-doelpunt van Lisandro Semedo stond het 3-1 en dachten de Emmenaren op weg te zijn naar de derde overwinning.

Finn Stokkers bracht in de 80e minuut de spanning terug. In de extra tijd voorkwam Mainz-huurling Rodríguez de eerste thuiszege van Emmen op het hoogste niveau.

FC Emmen verraste vorig seizoen door via de nacompetitie voor het eerst in 33 jaar profbestaan naar de eredivisie te promoveren. De eerste eredivisieclub uit Drenthe heeft na acht wedstrijden acht punten en staat veertiende. Fortuna Sittard, dat vorig jaar directe promotie afdwong, heeft zeven punten en staat vijftiende.