Video - Vettel: ’Verstappen gaf mij geen ruimte’

De Ferrari-rijder vervolgt: „Ik was flink aan het inlopen, dus ik wist dat ik aan het eind van het rechte stuk heel dichtbij zou komen. Hij verdedigde, dus hij heeft mij zien aankomen. Ik had de binnenkant, maar naar mijn idee gaf hij mij te weinig ruimte daar. Zo kan je volgens mij de bocht niet ingaan.”

Het kostte Vettel een crash, waardoor hij ’slechts’ zesde eindigde. „Natuurlijk, het was entertainment. Maar dat is niet iets waar ik vandaag voor ging. In de laatste twintig minuten vond ik het ronduit saai om rond te rijden. Maar ja, zesde worden is niet wat we willen.”

Bekijk ook: Verstappen met tijdstraf op podium in Japan

Aangezien zijn ploeggenoot Kimi Raikkonen vijfde lag, had Ferrari een ’teamorder’ kunnen uitvoeren. „Nee, dat is nooit ter sprake gekomen”, aldus Vettel.