Cassano duikt op bij Italiaanse ’spookclub’

Nu heeft hij toch in de nadagen van zijn loopbaan een nieuw team gevonden. Er is echter één probleem: zijn nieuwe club Virtus Entella zweeft momenteel ergens tussen de Italiaanse tweede en derde klasse en speelt geen wedstrijden.

Cassano heeft er al een behoorlijk parcours opzitten in zijn 19 jaar lange profcarrière, die hij in 1999 begon bij AS Bari. Nadien speelde hij vijf jaar bij AS Roma om vervolgens twee jaar naar Real Madrid te trekken. Dat zou zijn enige verblijf in het buitenland zijn, want in 2008 keerde Cassano terug naar zijn vaderland om drie jaar voor Sampdoria te gaan spelen. Nadien volgden nog periodes bij AC Milan, Internazionale en een verhuurperiode naar Parma.

Cassano zat van januari tot juni 2015 even zonder club, maar kon daarna opnieuw bij Sampdoria terecht. In januari 2017 zat hij echter opnieuw zonder club. De volgende zomer tekende hij een contract bij Hellas Verona, maar dat ontbond hij al na 17 dagen omdat hij zijn familie niet kon missen. Bij Virtus Entella, dat zich in Liguria - dicht bij zijn woonplaats Genoa - bevindt, is dat geen probleem. Afwachten hoe lang Fantastonio bij Virtus Entella zal blijven en of die club spoedig weer wedstrijden kan spelen.