Sol snoept matig Feyenoord twee punten af

In Tilburg had Nicolai Jørgensen voor het eerst sinds april dit jaar een basisplaats bij Feyenoord. De Deen vormde een driemansaanval met Sam Larsson en Steven Berghuis. Kort daarachter speelde Robin van Persie, die deze week werd vrijgesproken van een schorsing.

De eerste helft in het Koning Willem II Stadion was slaapverwekkend. Beide ploegen grossierden in balverlies en stichtten nauwelijks gevaar. De grootste kans was nog voor Sol, maar de Willem II-spits kopte van dichtbij op Kenneth Vermeer.

Nicolai Jørgensen wordt van de bal gezet. Ⓒ ANP Pro Shots

Na rust werden beide ploegen wat dreigender. Berghuis had na een uur de openingstreffer op zijn schoen. De aanvaller werd na een flitsende Feyenoord-aanval vrijgespeeld door Van Persie, maar nam vrij voor Timo Wellenreuther teveel tijd. Daardoor kon de Willem II-doelman ingrijpen.

Aan de andere kant had Elmo Lieftink een grote mogelijkheid namens de Tilburgers, maar de middenvelder ging slordig om met een vrije schietkans.

Willem II leek daarna te ontsnappen, toen Eric Botteghin uit een hoekschop op de lat kopte en Van Persie in de rebound hoog over schoot. Op advies van de VAR kreeg Feyenoord echter een strafschop, omdat Jan-Arie van der Heijden overduidelijk werd vastgehouden door Alexander Meissner. Berghuis schoot het buitenkansje feilloos binnen: 0-1.

Steven Berghuis juicht na zijn benutte strafschop. Ⓒ Hollandse Hoogte

Die treffer leek voldoende voor Feyenoord, maar kort voor tijd kwam Willem II toch nog verdiend langszij. Tyrell Malacia verloor de bal op een gevaarlijke positie, waarna Donis Avdijaj een voorzet kon geven. Sol kwam voor de traag reagerende Sven van Beek en prikte de bal door de benen van Vermeer: 1-1.

Feyenoord heeft door het puntenverlies nu al zeven punten minder dan koploper PSV. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst moet bovendien vrezen dat Ajax na deze speelronde een voorsprong van twee punten heeft. De Amsterdammers treffen zondagmiddag nog AZ. Willem II staat keurig elfde.